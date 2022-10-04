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Байден пообщался с Зеленским и анонсировал новую военную помощь Украине

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Байден пообщался с Зеленским и анонсировал новую военную помощь Украине

Джо Байден / Фото: Associated Press

Президент США Джо Байден пообщался с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Байден подчеркнул, что США никогда не признают попытки незаконной аннексии украинской территории и анонсировали выделение новой военной помощи.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"Президент Байден пообещал продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока она защищается от российской агрессии столько, сколько это потребуется, включая предоставление сегодня нового пакета помощи в сфере безопасности на сумму 625 миллионов долларов, включающего дополнительное оружие и оборудование, в том числе HIMARS, артиллерийские системы, боеприпасы и бронетранспортеры", — говорится на сайте Белого дома.

Байден подчеркнул, что США будут финансово наказывать тех лиц, организации и страны, которые поддерживают агрессию России против Украины.

"Байден приветствовал успех соглашения, позволившего безопасно экспортировать украинское зерно на мировые рынки, и необходимость обеспечить его продление. Кроме того, президент Байден отметил продолжающиеся усилия Соединенных Штатов сплотить мир по усилиям Украины защитить свою свободу и демократию, как это закреплено в Уставе ООН", – говорится в сообщении.

Напомним, Украина обсуждает с США поставки ракет, которые по радиусу действия выше, чем у HIMARS.

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