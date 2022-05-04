Байден посетил завод по производству "Джавелинов" и призвал увеличить мощности для Украины

Президент Соединенных Штатов Джо Байден посетил завод, производящий «Джавелины» — противотанковые ракеты, поставляемые и вооруженным силам Украины.

Производитель оружия сообщает о планах наращивания мощностей, да Пентагон ведет переговоры с производителями вооружений о расширении производства, говорится в ТСН.

Соединенные Штаты уже поставили их в Украину 5 с половиной тысяч штук. К тому же, что за 20 лет этот завод в Алабаме произвел «Джавелинов» всего около 50 тысяч штук.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявлял о том, что эти противотанковые ракетные комплексы зарекомендовали себя очень хорошо и вооруженные силы Украины нуждаются в их расчете около 500 штук ежедневно. И это при том, что с привычными мощностями производитель выпускает их не более 2000 штук в год.

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Представитель Белого дома Джен Псаки сегодня сообщила, что у правительства есть возможность выделять эти ракетные комплексы из собственных запасов, но и владельцы завода заявили, что они готовы увеличивать мощности. И визит президента на это предприятие был не в последнюю очередь, чтобы подбодрить и поблагодарить.

Джо Байден, выступая перед сотрудниками завода, рассказал, что новорожденных детей в Украине стали называть «Джавелинами» – в честь эффективного оружия. В то же время президент Джо Байден напомнил, что он обратился в Конгресс за разрешением на очередной транш военной помощи Украине — это рекордные 33 миллиарда долларов, 20 из которых уйдет именно на вооружение.

«Нам нужно больше денег, чтобы быть уверенными, что Соединенные Штаты могут продолжать посылать оружие непосредственно на линию фронта свободы в Украине и продолжать оказывать экономическую и гуманитарную помощь, помогать украинскому народу. Я призываю Конгресс быстро утвердить это финансирование, чтобы помочь Украине и дальше добиться успеха в борьбе с российской агрессией, так же как они это сделали, когда выиграли битву за Киев. И убедиться, что Соединенные Штаты и наши союзники смогут пополнить наши запасы оружия, чтобы заместить то, что мы прислали Украине», — заявил Байден.

Джо Байден посетил завод, производящий джавелины

И западные лидеры и аналитки ожидают, что 9 мая Путин может объявить войну Украине. Да, речь идет о формальном объявлении войны, ведь до сих пор в России они называют свою агрессию против Украины специальная военная операция, а слово война запрещено. СNN в материале на сайте пишет, что их источники говорят о том, что Кремль рассматривает 2 сценария ко своему Дню победы, который имеет для Путина большое пропагандистское значение — объявить войну Украине, или похвастаться каким-либо большим достижением, или оба варианта сразу.

Издание отмечает, что объявление войны Путину может потребоваться для всеобщей мобилизации, хотя это очень рискованный шаг, изменяющий всю концепцию операции, о которой он говорил россиянам 2,5 месяца.

Официальные лица в США пока не утверждают, что один из этих сценариев уже принят. Представитель Государственного Департамента Нед Прайс накануне сказал, что они наблюдают большой всплеск пропагандистской истерии в России, что свидетельствует о том, что Россия может готовить что-то на 9 мая.

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