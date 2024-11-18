Байден позволил бить дальнобойным оружием по России: как реагируют в Украине и мире

Оружие, скорее всего, сначала применят против российских и северокорейских войск для защиты позиций ВСУ в Курской области.

Администрация Джо Байдена упразднила ограничения, запрещавшие Украине использовать американское вооружение для ударов по территории России. В ближайшие дни, как сообщается, Украина планирует осуществить первые дальнобойные удары, хотя подробности сделки не разглашаются из соображений безопасности.

ТСН.ua собрал все, что известно о громком решении США.

Президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по территории России. Первоочередными целями могут стать российские и северокорейские войска для защиты украинских сил в Курской области, пишет The New York Times.

Президент Украины Владимир Зеленский многие месяцы просил США снять ограничения на применение ракет дальнего радиуса действия по территории России. Этот пункт есть и в Плане победы, презентованном украинским президентом в сентябре в США.

Решение Байдена является серьезным изменением в политике США, которое происходит за два месяца до вступления в должность новоизбранного президента Дональда Трампа, пообещавшего ограничить дальнейшую поддержку Украины. Однако этот выбор действующего американского лидера разделил его советников.

Некоторые американские официальные лица утверждали, что такие действия могут спровоцировать Владимира Путина применить ответную силу против Соединенных Штатов и их партнеров по коалиции. Другие уверяли, что эти опасения преувеличены.

Решения Франции и Великобритании

Франция и Великобритания, вслед за США, тоже позволили Украине использовать свои дальнобойные ракеты SCALP/Storm Shadow для ударов по территории России, пишет французское издание Le Figaro, не приведя других деталей.

Крылатые ракеты Storm Shadow (они же SCALP EG) класса "воздух-земля" предназначены для уничтожения стационарных целей, хорошо защищенных средствами ПВО.

Как и в случае с США – официального подтверждения этой информации тоже пока не было.

В то же время утром в понедельник французское издание Le Figaro изменило свой текст, и теперь там нет сообщения о разрешении Франции и Британии наносить удары вглубь России своими ракетами SCALP/Storm Shadow. Возможно, это связано с недовольством Киева, который не счел нужным анонсировать такие решения.

По состоянию на утро понедельника эта фраза изменена и звучит так: "В канцеляриях уже бушевали дебаты по разрешению использования западных ракет против российской территории. Эммануэль Макрон высказался за это во время государственного визита в Германию в мае 2024 года". Издание не привело других деталей, а также источников информации.

Что говорят в Украине

Президент Владимир Зеленский отреагировал на новость в своем вечернем обращении 17 ноября. В его словах чувствовалось недовольство тем, что такое решение западных партнеров проанонсировали западные издания.

"Сегодня многие в медиа говорят о том, что мы получили разрешение на соответствующие действия. Но удары наносят не словами. Такие вещи не анонсируют. Ракеты сами за себя скажут. Обязательно", — сказал он.

Других комментариев от украинских властей на этот счет не было.

А заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин сказал, что решение западных стран позволить атаковать территорию РФ ракетами большой дальности должно было остаться неразглашенным, чтобы не дать врагу возможности подготовиться.

Как реагирует мир

Тем временем администрация Трампа пока никак не прокомментировала разрешение Джо Байдена.

Но сын новоизбранного президента Дональд Трамп-младший назвал "идиотами" людей, позволивших применять дальнобойные ракеты по России.

"Военно-промышленный комплекс, кажется, хочет быть уверен, что они начнут Третью мировую войну до того, как у моего отца появится шанс установить мир и спасти жизнь", — написал он в соцсети Х.

"Надо зафиксировать эти триллионы долларов. К черту жизни! Идиоты!" – сказал он.

Как добавляет Reuters, некоторые американские чиновники выразили скептицизм по поводу того, что разрешение Байдена изменит общую траекторию войны. Однако это решение может помочь Украине во время наступления войск РФ, и, возможно, поставит Киев в лучшую переговорную позицию, когда и если переговоры о прекращении огня состоятся.

Пока неясно, отменит ли новоизбранный президент США Дональд Трамп решение Байдена, когда вступит в должность. Трамп давно критикует масштабы американской финансовой и военной помощи Украине и пообещал быстро закончить войну, не объясняя, как именно.

Россия же предупреждала, что будет рассматривать шаг по ослаблению ограничений использования Украиной американского оружия как серьезную эскалацию.

Эксперт Центра анализа европейской политики, эксперт представитель США по вопросам Украины Курт Уолкер считает, что разрешение администрации США для Украины на применение американского оружия для ударов по целям в глубине территории России отменяет политическое решение, которое никогда не должно было приниматься. Уолкер убежден, что "изменение плохой политики США – это хорошая новость", однако не нужно делать "такую смену публично", ведь это заранее дает России информацию о потенциальных украинских атаках.