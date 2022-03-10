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Байден позвонил Эрдогану: обсудили важность поддержки Украины в войне с Россией

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Байден позвонил Эрдогану: обсудили важность поддержки Украины в войне с Россией

Associated Press

Лидеры США и Турции скоординировали свои ответы на действия оккупантов.

Президент США Джо Байден обсудил с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в телефонном разговоре войну России против Украины.

Об этом Байден рассказал в Twitter.

"Я разговаривал сегодня с Эрдоганом, чтобы скоординировать наши ответы на неспровоцированное нападение России на Украину. Мы обсудили важность продолжения международных усилий, чтобы привлечь Москву к ответственности за ее агрессию и поддержать украинский народ в борьбе с этим кризисом", — сказал он.

Напомним, что накануне президент Украины Владимир Зеленский пообщался с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и лидером Франции Эммануэлем Макроном.

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