Байден позвонил Эрдогану: обсудили важность поддержки Украины в войне с Россией

Лидеры США и Турции скоординировали свои ответы на действия оккупантов.

Президент США Джо Байден обсудил с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в телефонном разговоре войну России против Украины.

Об этом Байден рассказал в Twitter.

"Я разговаривал сегодня с Эрдоганом, чтобы скоординировать наши ответы на неспровоцированное нападение России на Украину. Мы обсудили важность продолжения международных усилий, чтобы привлечь Москву к ответственности за ее агрессию и поддержать украинский народ в борьбе с этим кризисом", — сказал он.

И сыграют все с @RTERdogan для соответствующих наших ответов в Russia's unprovoked attack on Ukraine. Мы обсуждаем важность признанных внутренних эффектов в пользу Москвы, соответствующие своей агрессии и способствуют украинским людям, как они соответствуют этой crisis. Опубликовано в President Biden (@POTUS) 10 марта 2022

Напомним, что накануне президент Украины Владимир Зеленский пообщался с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и лидером Франции Эммануэлем Макроном.