Байден предложил увеличить помощь Украине: как отреагировал Конгресс

Запрос был разработан с целью заручиться поддержкой как республиканцев, так и демократов.

10 августа администрация президента США Джо Байдена обратилась в Конгресс с просьбой предоставить Украине более 13 миллиардов долларов на чрезвычайную оборонную помощь и еще 8 миллиардов долларов на гуманитарную поддержку до конца года.

Об этом пишет Associated Press.

Пакет включает 12 миллиардов долларов на пополнение федеральных фондов США на случай стихийных бедствий внутри страны после смертоносного климатического сезона жары и штормов, а также средства на усиление правопорядка на южной границе с Мексикой, в том числе деньги на борьбу с потоком смертоносного фентанила. В общем, это пакет в 40 миллиардов долларов.

Хотя последний такой запрос на дополнительные расходы от Белого дома на финансирование Украины был легко одобрен в 2022 году, несмотря на оговорки со стороны республиканцев, в этот раз наблюдается другая динамика.

Политические разногласия по этому вопросу неуклонно растут, а возглавляемая республиканцами Палата представителей сталкивается с огромным давлением, чтобы продемонстрировать поддержку лидера партии Дональда Трампа, очень скептически относящегося к войне. И американская поддержка этих усилий постепенно смягчается.

Бюджетный директор Белого дома Шаланда Янг в письме к спикеру Палаты представителей Кевина Маккарти призвала принять быстрые меры для выполнения «обязательств США по защите украинского народа, его родины и демократии во всем мире», а также других нужд.

Запрос был разработан с целью заручиться поддержкой как республиканцев, так и демократов, особенно с учетом увеличения внутреннего финансирования для решения пограничных вопросов, что является главным приоритетом для Республиканской партии. Республиканцы очень критично относятся к подходу администрации Байдена к остановке потока мигрантов, пересекающих границу из Мексики.

Тем не менее, цена в 40 миллиардов долларов может быть слишком высокой для республиканцев, борющихся за сокращение, а не увеличение федеральных расходов. Кроме того, пакет, который Белый дом направляет в Конгресс, выходит за рамки бюджетных ограничений, о которых обе партии договорились в рамках спора по поводу потолка госдолга в начале этого года.

Лидер сенатского большинства Чак Шумер (штат Нью-Йорк) заявил, что в Сенате США существует сильная двухпартийная поддержка.

"Последний запрос от администрации Байдена демонстрирует неизменную приверженность Америки помощи американцам дома и нашим друзьям за рубежом", — сказал он. "Мы надеемся присоединиться к нашим коллегам-республиканцам этой осенью, чтобы предотвратить ненужное закрытие правительства и профинансировать этот критический чрезвычайный дополнительный запрос".

Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл из Кентукки, выступавший за поддержку Украины, был более сдержан.

"Я с нетерпением жду тщательного рассмотрения запроса Администрации, чтобы убедиться, что он необходим и уместен, — сказал Макконнелл в своем заявлении, — чтобы сохранить безопасность Америки, защитить наши границы, поддержать наших союзников и помочь общинам восстановиться после стихийных бедствий".

Сенатор Марко Рубио (штат Флорида) обнародовал заявление, в котором призвал Конгресс скорейшее принять критически важное финансирование программ по ликвидации последствий стихийных бедствий, а также отдельно рассмотреть вопрос о военной помощи Украине.

Президент Джо Байден и его высокопоставленные чиновники по вопросам национальной безопасности неоднократно заявляли, что Соединенные Штаты будут помогать Украине "столько, сколько потребуется", чтобы вытеснить Россию с ее границ. В частных разговорах представители администрации предупреждали украинских чиновников, что есть предел терпения узко разделенного Конгресса — и американской общественности относительно расходов на войну, не имеющую четкого конца.

"Людей, которые могут быть озабочены тем, что расходы становятся слишком высокими, мы бы спросили, какими будут расходы — не только в деньгах, но и в крови, возможно, даже американской крови — если Путин покорит Украину", — заявил на этой неделе спикер Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби.

Поддержка среди американской общественности оказанию Украине оружия и прямой экономической помощи со временем смягчилась. Опрос AP-NORC, проведенный в январе 2023 года, когда исполнился год с начала полномасштабного вторжения, показал, что 48% поддерживают предоставление оружия Украине по сравнению с 60% взрослого населения США, выступавшим за предоставление оружия Украине в мае 2022 года. Хотя демократы в целом были более благосклонны к оружию, чем республиканцы, их поддержка несколько снизилась с 71% до 63% за тот же период. Поддержка республиканцев упала больше – с 53% до 39%.

Десятки республиканцев в Палате представителей и некоторые сенаторы от Республиканской партии выразили оговорку и даже голосовали против того, чтобы тратить больше федеральных долларов на военные усилия. Многие из этих республиканцев присоединяются к возражениям Трампа против участия США за границей.

Это означает, что любое окончательное голосование о помощи Украине, скорее всего, должно опираться на мощную коалицию во главе с демократами из партии Байдена, чтобы обеспечить одобрение.

Финансирование включает деньги на противодействие российскому и китайскому влиянию в других странах путем укрепления Всемирного банка и оказания помощи для противостояния связанным с Россией силам "Вагнера" в Африке. Внутри страны дополнительно выделено 60 миллионов долларов на борьбу с растущим количеством вспыхнувших по всей стране лесных пожаров.

Запрос также включает 4 миллиарда долларов на южную границу, в том числе 2,2 миллиарда долларов на управление границами и 766 миллионов долларов на остановку потока фентанила и оказание поддержки в предотвращении и восстановлении. Также 100 миллионов долларов выделено Министерству труда для усиления расследований подозрений в использовании детского труда.

Чтобы облегчить принятие закона, Конгресс, вероятно, попытается присоединить этот пакет к обязательным мерам по расширению государственного финансирования в США, которые необходимо принять до 1 октября, чтобы предотвратить закрытие федеральных учреждений.

Члены Конгресса неоднократно обращались к руководству Министерства обороны с вопросом о том, насколько тщательно США отслеживают свою помощь Украине, чтобы убедиться, что она не является объектом мошенничества или не попадает в чужие руки.

Пентагон заявил, что имеет "надежную программу" для отслеживания помощи, когда она пересекает границу с Украиной, а также для наблюдения за ней после того, как она уже там, в зависимости от чувствительности каждой системы вооружений.

Украина продолжает контрнаступление, пытаясь вытеснить силы Кремля с территории, которую они оккупировали после полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. Контрнаступление наткнулось на сильно заминированную местность и усиленные оборонительные укрепления.

США одобрили четыре раунда помощи Украине в ответ на российское вторжение на общую сумму около 113 миллиардов долларов, причем часть этих денег уйдет на пополнение американской военной техники, которая была отправлена на фронт. В декабре Конгресс одобрил последний раунд помощи на общую сумму около 45 миллиардов долларов для Украины и союзников по НАТО. Хотя пакет пособий был рассчитан до конца финансового года в сентябре, многое зависит от событий на местах.

"Мы остаемся уверенными, что сможем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется", — заявил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Пат Райдер.

В ноябре возникали вопросы уменьшения поддержки республиканцев в вопросе одобрения пакета, но в конце концов он был одобрен. Однако сейчас на спикера Палаты представителей Маккарти оказывается давление с требованием импичмента Байдена из-за недоказанных обвинений в финансовых злоупотреблениях, и непонятно, может ли быстрая демонстрация поддержки Украины нанести политический ущерб во время ожидаемой тяжелой предвыборной кампании в 2024 году.

Трамп утверждает, что американское вмешательство лишь сблизило Россию с другими враждебными государствами, такими как Китай, и осудил десятки миллиардов долларов, предоставленных Соединенными Штатами на помощь Украине.

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