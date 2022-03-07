Байден провел видеовстречу с лидерами Франции, Германии и Британии: говорили об Украине

Байден провел видеовстречу с лидерами Франции, Германии и Британии: говорили об Украине

Лидеры обсудили последние события, связанные с Украиной и Россией.

Президент США Джо Байден провел видеовстречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Британии Борисом Джонсоном.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

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"Провел сегодня защищенный видеозвонок с президентом Макроном, канцлером Шольцом и премьер-министром Джонсоном. Лидеры подтвердили свою решимость продолжать увеличивать потери России за ее неспровоцированное и неоправданное вторжение в Украину", — отметил Байден.

Ранее сообщалось, что администрация Байдена продолжает добиваться поддержки Франции, Германии и Соединенного Королевства на запрет импорта российских энергоносителей, впрочем, готова ввести эмбарго и без участия союзников в Европе.

Потери России на 7 марта 2022 года / ТСН.ua