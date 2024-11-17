Байден разрешил применение дальнобойного оружия для ударов по РФ — NYT

Разрешение на применение ATACMS стало ответом на неожиданное решение России ввести северокорейские войска в бой в Курской области.

Президент США Джо Байден разрешил использование Украиной американских ракет большой дальности для ударов внутри России.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на официальных лиц США.

Дальнобойное оружие, а именно система ATACMS, скорее всего, изначально будет применено против российских и северокорейских войск для защиты украинских сил в Курской области на западе России, заявили чиновники.

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По крайней мере, американские официальные лица, которых цитирует издание, утверждают, что разрешение украинцам использовать ракеты большой дальности, известные как армейские тактические ракетные системы (ATACMS), стало ответом на неожиданное решение России ввести северокорейские войска в бой в Курской области.

В издании напомнили, что ранее для защиты Харьковской области Байден разрешил использовать ракетно-артиллерийскую систему высокой мобильности (HIMARS), радиус действия которой составляет около 50 миль (более 80 км), против российских войск непосредственно через границу. Но Байден не разрешил украинцам использовать для защиты Харькова ATACMS, имеющих радиус действия около 190 миль (более 300 км).

Официальные лица сказали, что хотя украинцы, скорее всего, сперва используют ракеты против российских и северокорейских войск, угрожающих украинским войскам в Курской области, Байден мог бы позволить им использовать это оружие в других местах.

"Украинцы могут использовать ракеты ATACMS, чтобы нанести удары по скоплениям российских и северокорейских войск, ключевым частям военной техники, логистическим узлам, складам боеприпасов и линиям снабжения в глубине России", — говорится в публикации The New York Times.

Напомним, по информации издания Bloomberg, Северная Корея рассматривает возможность отправки до 100 тысяч военных в поддержку России в войне против Украины.

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