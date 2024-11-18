Байден разрешил Украине применять дальнобойные ракеты только на Курщине – Axios

Официальные лица США надеются, что благодаря ударам по войскам КНДР на Курщине Пхеньян пересмотрит решение об отправке бойцов в РФ и что вражеская контратака в области провалится.

Президент США Джо Байден одобрил использование Украиной ракет большой дальности для ударов по российским и северокорейским силам в Курской области.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на осведомленный источник.

Осведомленный с ситуацией источник подтвердил, что применение ракетных систем ATACMS было разрешено только для ударов в Курской области России, где дислоцированы северокорейские войска.

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Источник также сообщил, что о решении Байдена Украине было сообщено около трех дней назад. По словам собеседника, мотивом этого решения было сдерживание Северной Кореи от отправки дополнительных войск в Россию для войны против Украины.

Как надеются официальные лица США, если будут поражены войска Северной Кореи в Курской области, то Пхеньян может пересмотреть свое решение об отправке бойцов в РФ и что российская контратака на Курщине провалится.

Российский эксперт из аналитического центра Foundation for Defense of Democracies (FDD) сказал журналистам, что разрешение на ракетные удары не должно ограничиваться Курской областью.

"Разрешить Украине наносить удары по высокоприоритетным целям по всей России может поставить Киев в лучшую позицию для потенциальных переговоров, в частности путем стимулирования Москвы согласиться на мораторий на удары по критической энергетической инфраструктуре", – сказал заместитель директора российской программы FDD Джон Харди.

Отметим, аналитики Института изучения войны также сообщили, что Белый дом разрешил удары ракетами ATACMS по российским объектам и северокорейским целям только на Курщине.

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