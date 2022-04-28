Байден: Россия является агрессором и мир должен сделать все возможное, чтобы привлечь ее к ответственности

Байден: Россия является агрессором и мир должен сделать все возможное, чтобы привлечь ее к ответственности

Президент США Джо Байден 28 апреля во время выступления заявил, что остановить войну в Украине может только Путин.

Россия продолжает войну с Украиной ценой огромных человеческих потерь.

Об этом президент США сказал в четверг, 28 апреля, во время выступления.

"Это был выбор Путина - начать эту агрессию, и это может быть выбор Путина - остановить эту агрессию. Россия является агрессором. В этом нет сомнений. И мир должен сделать все возможное, чтобы привлечь Россию к ответственности. Россия продолжает это нападение ценой огромных человеческих потерь. Мы видим многочисленные военные преступления, совершаемые на тех территориях, которые Россия пыталась контролировать. И как только эти преступления и зверства будут продолжаться, мы будем продолжать поддерживать Украину", – отметил Байден.

Также президент США отметил роль СМИ в этой войне.

"Я хочу, чтобы вы несколько четко поняли. У нас на этой неделе был ужин для того, чтобы как-то отметить важную роль прессы. И просто подумайте о том, какую важную роль играет пресса и СМИ. Потому что они освещают истории каждый день. Если бы это все не освещалось, у нас была бы совсем другая ситуация в мире", — заявил он.