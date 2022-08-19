Байден санкционирует новую военную помощь для Украины почти на $800 млн - Reuters

Решение передать в распоряжение ВСУ избыточное оружие из запасов США в Белом доме может быть оглашено в пятницу, 19 августа.

Администрация президента США Джо Байдена готовит дополнительную военную помощь Украине на сумму около 800 млн. долларов

Как сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники, о таком решении могут объявить уже в пятницу, 19 августа.

Источники агентства в Белом доме на условиях анонимности уточнили, что Байден санкционирует помощь, используя свои полномочия, позволяющие президенту передать избыточное оружие из запасов США.

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Стоимость комплектов оружия может измениться до того, как соответствующее решение будет объявлено.

Напомним, 8 августа Пентагон объявил о предоставлении Украине дополнительной помощи в области безопасности в размере $1 млрд.

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