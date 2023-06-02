Байден сделал масштабный шаг, давший толчок украинскому производству стали: что известно

Украина сможет продавать свою сталь на одном из крупнейших рынков США.

Президент США Джо Байден отменит таможенную пошлину на украинскую сталь и сталь из ЕС, для изготовления которой использовали украинское сырье, в размере 25% еще на один год.

Об этом говорится в сообщении Минэкономики.

С помощью этого Украина сможет продавать свою сталь на одном из крупнейших рынков – США.

"Также решение освободить от пошлины сталь из ЕС, которое изготовили из украинского сырья, подталкивает европейские компании к покупке украинской продукции. В течение этого года мы объясняли партнерам, что главный способ восстановить украинскую металлургию – это интегрировать ее в производственные цепочки в ЕС и США", – указано в сообщении.

Кроме того, Украина продолжает сотрудничать с ЕС по интеграции рынков стали.

"Автономные торговые мероприятия ЕС, продленные на год 25 мая, предусматривают освобождение украинской стали от уплаты антидемпинговых и защитных пошлин. Кроме того, в рамках промышленного диалога Украина-ЕС начат отдельный диалог из стали, включающий производителей стали", — говорят в Минэкономики.

Добавляется, что производство стали в Украине в первом квартале 2023 года было на 66,22% меньше, чем в первом квартале 2022 года – 1,23 млн. тонн против 3,6 млн. тонн соответственно.

Напомним, решение президента США Байдена в прошлом месяце помочь Украине получить истребители F-16 стало еще одним пересечением так называемой российской красной линии, которая, по словам Владимира Путина, сменит войну и втянет Вашингтон и Москву в прямой конфликт.

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