Байден: США будут решительно поддерживать Украину в ее борьбе за свободу против "жестокого тирана"

Джо Байден отметил критическую роль военных США в поддержке Украины и других партнеров мира.

Президент Джо Байден заявил, что США и дальше будут твердо поддерживать украинцев в борьбе за свободу против президента-диктатора Владимира Путина, которого он назвал "жестоким тираном".

Об этом он сказал, выступая 25 мая перед выпускниками Военной академии США в Вест-Пойнте, штат Нью-Йорк, пишет "Голос Америки".

Байден, в частности, отметил критическую роль военных США в поддержке Украины и других партнеров в мире. При этом он еще раз подчеркнул – американские военные не будут воевать в Украине, но военная поддержка США останется твердой.

"Нет американских солдат, которые воевали бы в Украине. И я настроен это так и оставить. Но мы крепко стоим с Украиной и будем стоять рядом с ними, когда они противостоят человеку, которого я хорошо знаю много лет, жестокому тирану. Мы не можем бросить Украину, и мы ее не бросим", - сказал Байден.

Джо Байден добавил, что военная поддержка не исчерпывается только предоставлением оружия, американские военные также проводят обучение украинских коллег – обучают их использовать передовые системы вооружения, такие как HIMARS, Patriot и танки Abrams.

Также они делятся уроками тактической боевой помощи раненым с украинскими медиками и хирургами, отметил Байден.

Напомним, Зеленский рассказал о своей просьбе к Байдеду перед вторжением России.

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