"Байден тоже не без греха": громкая статья The Times о помощи США Украине

Когда Россия вторглась в Украину в феврале 2022 года, Соединенные Штаты пообещали "непреклонную" поддержку демократии, подвергшейся неспровоцированному нападению со стороны России. Поддержка Украины — это тест для проверки готовности Америки защищать верховенство международного права в мире, которое находится под угрозой экспансионистских авторитарных государств.

The Times пишет, что этот тест Вашингтон сейчас рискует провалить, поскольку пакет помощи, необходимый для выживания Украины в ее борьбе против российской агрессии, заблокирован правыми республиканцами, лояльными Дональду Трампу.

Не дать Украине проиграть войну

Если 60 миллиардов долларов помощи не поступят в Украину в ближайшее время, Украина может, как выразился президент Зеленский, "проиграть войну". Безусловно, это повредит украинским военным усилиям, которые и так страдают от нехватки боеприпасов и живой силы. Без более современного американского оружия, которое позволило бы Украине противостоять врагу, инициатива перейдет, вероятно, навсегда к президенту Путину и его генералам, считает газета The Times.

Тупик?

Такой зловещий и некогда немыслимый результат означал бы конец роли Америки как глобального "полицейского" и серьезно ослабил бы доверие к ней со стороны союзников по всему миру. Однако сейчас это возможно, поскольку главный апологет Москвы в Палате представителей Марджори Тейлор Грин (штат Джорджия) грозится сместить своего коллегу — республиканца Майка Джонсона с должности спикера, если тот попытается протолкнуть оказание помощи Украине с помощью демократов.

Ответственность за этот глубоко разрушительный тупик должна лежать на Трампе, который встретится с Джо Байденом на президентских выборах в ноябре. Несмотря на уговоры министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона во время личной встречи с кандидатом от республиканцев на этой неделе, Трамп не продемонстрировал никаких признаков отступления от своей позиции по отношению к Украине. Это означало бы, что он, как президент, призвал бы к прекращению боевых действий и согласился бы на окончательную аннексию части украинской территории, оккупированной российскими войсками.

Байден не без греха

Остается надеяться, что опрометчивые заявления Трампа — это не более чем блеф, который он использовал в прошлом. Но они наносят реальный урон здесь и сейчас, поощряя Москву продолжать и даже расширять свою кампанию. Выход США из Украины оставит европейских членов НАТО перед непростым выбором: восполнить пробел или согласиться на измену Трампа в мюнхенском стиле.

The Times отмечает, что президент Байден тоже не без греха. Его способность разработать двухпартийное соглашение для Украины провалилась. Кроме того, его пренебрежительное отношение к снабжению решающего оружия в 2022-23 годах сыграло на руку России.

Напомним, Джо Байден заявил, что российская агрессия против Украины может приблизиться к завершению, когда спикер Палаты представителей Майк Джонсон вынесет вопрос о помощи украинцам на голосование.

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