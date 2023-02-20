Байден в Киеве анонсировал новый пакет помощи Украине на 500 млн долларов

Байден, сегодня, 20 февраля, прибыл с неанонсированным визитом в Украину.

В ходе визита в Украину президент США Джо Байден анонсировал новый пакет военной помощи стоимостью 500 млн. долларов. В него войдут боеприпасы и средства защиты неба над Украиной.

Об этом американский лидер заявил на брифинге с Владимиром Зеленским, передает корреспондент РБК-Украина.

"Анонсированный сегодня пакет включает боеприпасы для HIMARS и гаубиц, больше Javelin, противотанковые системы, системы воздушного наблюдения, чтобы защитить украинский народ от бомбардировок", — сказал Байден.

Он также напомнил об обязательствах по поставкам вооружений в Украину: более 700 танков, тысячи бронированных машин, тысяча артиллерийских систем, более 2 млн артснарядов и т.д.

"Позже на этой неделе мы объявим о дополнительных санкциях против элит и компаний, которые пытаются уклониться от российской от российской военной машины или заполнить ее", — добавил президент США.

Байден подчеркнул, что уже на этой неделе США выделят миллиарды бюджетной помощи, направленной в обеспечении базовых услуг для украинских граждан.

Визит Байдена в Киев

Президент США Джо Байден 20 февраля прибыл в Киев с необъявленным визитом и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что решаются немало вопросов и "будут ускорены подвисшие". Он отметил, что у Вашингтона и Киева общая цель – победа Украины над Россией и триумф украинских воинов и западного оружия.

Украинский лидер Владимир Зеленский подчеркнул, что визит Байдена является важнейшим проявлением поддержки для всех украинцев.

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