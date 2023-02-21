Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Байден в Варшаве сделал важное заявление касательно НАТО и России

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
3292
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Байден в Варшаве сделал важное заявление касательно НАТО и России

Фото: Associated Press

Нападение на одну из стран НАТО – это нападение на весь Североатлантический альянс.

Полномасштабное вторжение в любую страну, входящую в состав НАТО – это нападение на весь Североатлантический альянс.

Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая в Варшаве 21 февраля.

"В России это знают: наступление против одной из стран НАТО – это нападение на все территории НАТО. В последний год США создали коалицию со своими партнерами для противостояния России. И это борьба не против чего-то, это борьба за что-то – за то, что мы хотим построить, что мы хотим улучшить, построить мир. Это наша ответственность. Решения, которые мы делаем по миру в течение следующих пяти лет, будут влиять на следующие 10 лет. Надо делать выбор между хаосом и стабильностью", – подчеркнул Джо Байден.

Напомним, что американский лидер обратился к россиянам и подчеркнул, что, несмотря на заявления Путина, США не собираются разрушать или атаковать Россию.

Читайте также:

Мобилизация и путь на фронт: как психологически подготовиться к войне?

Мобилизация и путь на фронт: как психологически подготовиться к войне?

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
3292
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация