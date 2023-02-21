Байден в Варшаве сделал важное заявление касательно НАТО и России

Нападение на одну из стран НАТО – это нападение на весь Североатлантический альянс.

Полномасштабное вторжение в любую страну, входящую в состав НАТО – это нападение на весь Североатлантический альянс.

Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая в Варшаве 21 февраля.

"В России это знают: наступление против одной из стран НАТО – это нападение на все территории НАТО. В последний год США создали коалицию со своими партнерами для противостояния России. И это борьба не против чего-то, это борьба за что-то – за то, что мы хотим построить, что мы хотим улучшить, построить мир. Это наша ответственность. Решения, которые мы делаем по миру в течение следующих пяти лет, будут влиять на следующие 10 лет. Надо делать выбор между хаосом и стабильностью", – подчеркнул Джо Байден.

Напомним, что американский лидер обратился к россиянам и подчеркнул, что, несмотря на заявления Путина, США не собираются разрушать или атаковать Россию.

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