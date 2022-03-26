Байден в Варшаве встретится с Кулебой и Резниковым, могут быть приняты решения критического значения

Байден в Варшаве встретится с Кулебой и Резниковым, могут быть приняты решения критического значения

Это будет первая встреча Байдена и Кулебы с глазу на глаз после вторжения РФ в Украину 24 февраля.

В субботу в Варшаве президент Джо Байден встретится с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Во встрече также примут участие государственный секретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин.

Об этом заявили в Белом доме, пишет "Европейская правда".

Это будет первая встреча Байдена и Кулебы с глазу на глаз после вторжения РФ в Украину 24 февраля.

О встрече Байдена с украинскими министрами польским СМИ сообщил посол Украины Андрей Дещица.

"Надеюсь, это будет плодотворная и эффективная встреча", — заявил Дещица.

По его словам, во время этой встречи может быть принято решение критического значения.

Напомним, президент США Джо Байден прилетел в пятницу, 25 марта, в город Жешув, в 100 км от украинской границы. В Польше президент будет два дня. Сегодня у него официальная встреча с президентом Польши.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден сегодня посетит украинских беженцев в Польше

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