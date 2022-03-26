Байден в Варшаве встретится с Кулебой и Резниковым, могут быть приняты решения критического значения

Это будет первая встреча Байдена и Кулебы с глазу на глаз после вторжения РФ в Украину 24 февраля.
В субботу в Варшаве президент Джо Байден встретится с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Во встрече также примут участие государственный секретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин.
Об этом заявили в Белом доме, пишет "Европейская правда".
Это будет первая встреча Байдена и Кулебы с глазу на глаз после вторжения РФ в Украину 24 февраля.
О встрече Байдена с украинскими министрами польским СМИ сообщил посол Украины Андрей Дещица.
"Надеюсь, это будет плодотворная и эффективная встреча", — заявил Дещица.
По его словам, во время этой встречи может быть принято решение критического значения.
Напомним, президент США Джо Байден прилетел в пятницу, 25 марта, в город Жешув, в 100 км от украинской границы. В Польше президент будет два дня. Сегодня у него официальная встреча с президентом Польши.
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