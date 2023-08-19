Байден высмеял Путина и заявил о проигрыше России в войне против Украины

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что у России нет шансов достичь целей, которые она поставила перед началом полномасштабного вторжения в Украину, и проиграла вину.

Об этом он заявил во время своего выступления после трехстороннего саммита с премьер-министром Японии Фумио Кисидой и президентом Южной Кореи Юн Сук Йолем, передает CNN.

Президент США заявил, что аргументация российского диктатора Путина о полномасштабном вторжении в Украину "уморительна".

"Россия уже проиграла. Она не может добиться своей первоначальной цели, о которой она заявила. Это невозможно..." — сказал он.

Кроме того, он отметил, что последствия российской агрессии против Украины выходят далеко за пределы Европы.

"Представьте, если бы мы ничего не сделали. И было сразу понятно... что мы в ситуации, когда это может произойти где угодно. Если бы мы остановились, какой сигнал это послало бы Китаю по Тайваню? Какой сигнал это послало бы всему миру?" " – озвучил мнение президент США.

Он заявил, что Россия устроила войну такого масштаба, какой не было со времен Второй мировой войны, потому это не только проблема Европы.

Он также отметил позицию Токио по отношению к российской агрессии и заявил, что Япония "также продемонстрировала сильное лидерство в G7 и внесла значительный вклад в финансовую и гуманитарную помощь Украине, а также в (предоставлении) нелетального военного оборудования".

Напомним, ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена обратилась в Конгресс с просьбой увеличить помощь Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что координатор стратегических коммуникаций Совета по национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что в НАТО не обсуждается возможность вступления Украины в Альянс за счет отказа от территорий.

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