Байден высмеял заявление Кремля об "огромном риске" от передачи Украине F-16

Байден коротко высмеял заявление России.
Президент США Джо Байден высмеял заявление Кремля об "огромном риске" от передачи Украине самолетов F-16. Он сказал, что "риск существует только для россиян".
Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
Журналисты во время пресс-конференции попросили Байдена отреагировать на то, что Кремль называет передачу Украине F-16 "колоссальным риском".
"Для них", – коротко ответил Байден.
Президент США также подтвердил, что США вместе с союзниками подготовят украинских пилотов для управления современными самолетами.
"Соединенные Штаты вместе с нашими союзниками и партнерами собираются приступить к подготовке украинских пилотов на истребителях четвертого поколения, включая F-16, чтобы укрепить украинские военно-воздушные силы в рамках долгосрочных обязательств по способности Украины к самообороне", — сказал он.
Напомним, американские СМИ сообщили, что Байдена по вопросам передачи Украине западных истребителей "дожал" госсекретарь Энтони Блинкен.
Также Зеленский сообщил о результатах переговоров с Байденом и другими лидерами G7.
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