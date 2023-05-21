Байден высмеял заявление Кремля об "огромном риске" от передачи Украине F-16

Президент США Джо Байден высмеял заявление Кремля об "огромном риске" от передачи Украине самолетов F-16. Он сказал, что "риск существует только для россиян".

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Журналисты во время пресс-конференции попросили Байдена отреагировать на то, что Кремль называет передачу Украине F-16 "колоссальным риском".

"Для них", – коротко ответил Байден.

Президент США также подтвердил, что США вместе с союзниками подготовят украинских пилотов для управления современными самолетами.

"Соединенные Штаты вместе с нашими союзниками и партнерами собираются приступить к подготовке украинских пилотов на истребителях четвертого поколения, включая F-16, чтобы укрепить украинские военно-воздушные силы в рамках долгосрочных обязательств по способности Украины к самообороне", — сказал он.

Напомним, американские СМИ сообщили, что Байдена по вопросам передачи Украине западных истребителей "дожал" госсекретарь Энтони Блинкен.

Также Зеленский сообщил о результатах переговоров с Байденом и другими лидерами G7.

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