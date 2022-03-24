Байден выступает за исключение России из G20, а если не получится, предлагает пригласить на саммит Украину

Байден выступает за исключение России из G20, а если не получится, предлагает пригласить на саммит Украину

Президент США отметил, что саммит G20 должен пройти в ноябре 2022 года.

Президент США Джо Байден выступает за исключение России из G20, а если не получится, пригласить на саммит Украину.

Об этом президент США Джо Байден заявил в своем выступлении после экстренной встречи НАТО в Брюсселе.

Американский лидер отметил, что поддерживает он исключение РФ из G20, однако решение зависит от самой группы G20.

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"Если это невозможно сделать – если Индонезия и другие не согласны – тогда, по моему мнению, мы должны попросить, чтобы Украина могла присутствовать на встречах, а также… в основном Украина может присутствовать на встрече G20 и наблюдать за ней", — сказал он.

Напомним, что некоторые страны мира просят исключить Россию из G20, однако Китай заявил, что он против этого и считает агрессора "важным членом" организации.

Известно, что Путин хочет принять участие во встрече G20, которая должна пройти в конце 2022 года в Индонезии. Однако из-за присутствия российского диктатора на эту встречу могут не приехать представители многих европейских стран.

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