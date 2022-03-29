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Байден завершил разговор с европейскими союзниками по поводу войны в Украине

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Байден завершил разговор с европейскими союзниками по поводу войны в Украине

Associated Press

Разговор длился почти час.

Президент США Джо Байден завершил разговор со своими европейскими союзниками по поводу войны России против Украины.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на Белый дом.

Известно, что Байден общался с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцом, премьер-министром Италии Марио Драги и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Разговор между Байденом и европейскими лидерами длился почти час. Детали разговора пока неизвестны.

Напомним, Россия предложила, что встреча Владимира Зеленского с Владимиром Путиным может состояться одновременно с парафированием мирного договора главами МИД.

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