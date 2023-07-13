Байден заявил, что Путин не будет применять ядерное оружие в войне против Украины

Президент США напомнил, что не только Запад, но и Китай предостерег Путина от применения ядерного оружия.

Президент США Джон Байден заявил, что российский диктатор Владимир Путин не применит ядерное оружие в войне против Украины.

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Об этом американский лидер заявил во время пресс-конференции в Хельсинки по итогам встречи с лидерами Северной Европы в четверг, информирует ЕП.

Байдена попросили прокомментировать возможные действия России в контексте попытки мятежа, в частности возможность применения ядерного оружия.

"Я не думаю, что есть реальная перспектива использования Путиным ядерного оружия. Не только Запад, но и Китай и остальной мир сказали: "Не прибегайте к этому. Не делайте этого", – сказал он.

Кроме того, президент США заявил, что Россия продолжает попытки вмешиваться в американские выборы. Отвечая на вопрос о действиях предводителя "вагнеровцев" Пригожина, Байден ответил: "Да бог его знает, что он может сделать".

"Мы даже не знаем, где он находится и в какой ситуации. Я бы на его месте был осторожен с тем, что им, я бы тщательно изучал, что мне предлагают на обед. Если коротко: я не знаю и никто не знает", – добавил американский лидер.

Ранее сообщалось, что министр обороны РФ Сергей Лавров заявил, что западные самолеты F-16 в Украине Россия будет рассматривать как "ядерную угрозу". В ответ глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что "единственной угрозой для РФ – это украинский солдат".

Кроме того, мы ранее информировали, что захватчики установили управляемые и неуправляемые противопехотные мины на разных объектах станции. Речь идет о технических помещениях и машинных залах.

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