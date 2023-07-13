Байден заявил, что Путин проиграл войну в Украине и она не продлится годами

Американский лидер заявил, что у Кремля не хватит ресурсов долго продолжать такую войну.

Президент Соединенных Штатов Джон Байден заявил, что он не считает, что российская агрессия против Украины будет длиться годами.

Об этом сообщает ЕП.

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"Я не думаю, что война может продолжаться годами по двум причинам. Номер один: я не думаю, что Россия может поддерживать войну вечно, прежде всего из-за ресурсов и потенциала. Номер два: я думаю, что сложатся обстоятельства, при которых в конце концов, президент Путин решит, что это не в интересах России – экономически, политически и в других – продолжать эту войну", – заявил Байден.

Вместе с тем, американский президент сказал, не будет прогнозировать, каким образом закончится эта война.

"Моя надежда и мои надежды: вы увидите, что Украина достигнет существенного прогресса в наступлении", – сказал Байден, добавив, что со временем это создаст возможность урегулирования переговоров.

Кроме того, Байден выразил уверенность в том, что российский диктатор Путин уже проиграл эту войну. "Нет никакой возможности, чтобы он выиграл войну в Украине. Он уже проиграл эту войну", – сказал Байден.

Напомним, ранее сообщалось, что представители российского бизнеса и элита недовольны действиями российского президента-диктатора Владимира Путина и ищут ему замену и уже имеют несколько кандидатов.

Кроме того, мы ранее информировали, что Украина получит полноценное приглашение в НАТО на Вашингтонском саммите Североатлантического альянса в апреле следующего года в случае победы в войне с Российской Федерацией.

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