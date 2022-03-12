Bayraktar уничтожил российскую реактивную систему залпового огня "Ураган": видео

Также защитники опубликовали видео, как уничтожили российскую реактивную систему.
Bayraktar уничтожил российскую реактивную систему залпового огня "Ураган", которой оккупанты обстреливали мирные города Украины.
Об этом сообщают Сухопутные войска ВСУ.
"Российская армия потеряла РСЗО 9П140 "Ураган" в результате очередного удара Bayraktar TB2", — говорится в сообщении.
Также защитники опубликовали видео, как уничтожили российскую реактивную систему.
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