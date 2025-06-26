"Байрактар" возвращается: у россиян серьезные проблемы на фронте

Беспилотник "Байрактар" / © ukroboronprom.com.ua

Реклама

Вооруженные силы Украины успешно применили на Херсонщине легендарный беспилотник Bayraktar TB2. Это может свидетельствовать о пробелах в российской противовоздушной обороне на юге Украины.

Об этом сообщает немецкий телеканал N-TV

Недавно беспилотник, изготовленный турецкой оборонной компанией Bayrak, атаковал и уничтожил российский военный катер в Херсонской области. Видео этой атаки стало первой публичной демонстрацией использования беспилотника за последние несколько месяцев.

Реклама

Беспилотник Bayraktar TB2 получил мировое признание весной 2022 года после того, как его сначала очень успешно использовала Украина против российской бронетехники и артиллерийских систем.

После того, как российские войска адаптировали свою противовоздушную оборону и улучшили возможности радиоэлектронной борьбы, беспилотник потерял свое значение и исчез с поля боя.

По данным портала Defense Express, ВСУ в последнее время использовали беспилотник очень избирательно. По данным портала Euromaidanpress, нынешнее развертывание в Херсонской области свидетельствует о пробелах в российской противовоздушной обороне на юге Украины.

В феврале 2024 года Bayrak объявила о строительстве завода по производству дронов под Киевом. Компания утверждает, что подписала экспортные контракты на свой дрон TB2 с 30 странами. Теперь Bayrak также использует искусственный интеллект для своих дронов.

Реклама

Напомним, недавно Воздушные силы ВСУ показали, как истребитель МиГ-29 уничтожает вражеский «Шахед».