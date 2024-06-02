"Базовая подготовка едва покрывает основы": в ВСУ отправляют плохо подготовленных солдат-новобранцев – WP

Украинские командиры готовятся к тому, что большинство новых солдат в рамках закона о мобилизации прибудет с плохой подготовкой.

В то время как Украина готовится мобилизовать десятки тысяч мужчин после принятия нового закона о мобилизации для решения проблемы нехватки солдат на фронте, украинские командиры на местах ожидают, что большинство новых солдат прибудут с плохой подготовкой.

Об этом говорится в материале The Washington Post.

"Украинские командиры уже давно сетуют на неудовлетворительную подготовку новобранцев в учебных центрах. Но в условиях наступления России эти постоянные жалобы напоминают о том, что недавно принятый закон о мобилизации является лишь одним из шагов в решении кадровых проблем армии", - пишет издание.

До притока призывников по новому закону о мобилизации еще несколько месяцев. Тем временем командиры передислоцируют солдат с тыловых позиций в боевые подразделения возле фронта. В прошлом месяце президент Владимир Зеленский также подписал закон, разрешающий некоторым заключенным присоединиться к армии на условно-досрочное освобождение.

Откуда бы ни прибывали новые солдаты, украинские полевые командиры говорят, что из-за недостаточной подготовки их часто приходится неделями обучать базовым навыкам, например, стрельбе.

"У нас были ребята, которые даже не знали, как разобрать и собрать пистолет… Мы просто тратим много времени на базовую подготовку… Если, не дай Бог, будет прорыв на Часов Яр, и мы получим новую пехоту, которая не знает элементарных вещей, их отправят туда просто умирать", - рассказал The Washington Post 28-летний заместитель командира батальона 93-й механизированной бригады Шмидт.

Шмидт сказал, что первую неделю он провел с солдатами, переведенными из тыловых подразделений, просто, чтобы убедиться, что каждое из них выстрелял по крайней мере одну коробку пуль – примерно 1500 выстрелов – ежедневно, прежде чем переходить к более сложным задачам.

Через несколько недель эти солдаты могут воевать вблизи города Часов Яр, где ведутся боевые действия, куда наступают русские войска.

"Поскольку киевские силы критически не укомплектованы и теряют позиции, неспособность обеспечить надлежащую базовую подготовку солдат подчеркивает ужасающую ситуацию, с которой сталкивается Киев более двух лет после вторжения Москвы", - отмечают журналисты.

По словам солдат, Россия добилась успехов в этом году в значительной степени потому, что у украинских военных нет достаточного количества войск для защиты от непрерывных нападений, а правительство не спешит активизировать свои мобилизационные усилия.

Чтобы отправить больше войск на поле боя, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский передислоцировал людей, ранее служивших на таких работах, как охрана мостов и другой инфраструктуры вдали от зоны боевых действий, в бригады, вовлеченные в некоторые из самых ожесточенных боев.

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Командиры фронтовых подразделений приветствуют любое новое подкрепление. Но, по словам командиров, многие из этих передислоцированных военнослужащих выглядят плохо подготовленными, несмотря на то, что многие из них служили в армии с начала российского вторжения более двух лет назад, хотя и вдали от поля боя.

Приблизительно месяц назад украинский военный на позывной "Вал" нес службу на мосту на юге Одесской области — работу, которую он выполнял ежедневно с тех пор, как пришел на службу в начале вторжения России.

30 апреля "Валу" сообщили, что его переводят на боевое дежурство. Через 24 часа его причислили к 93-й бригаде с поручением передислоцировать на восток Донецкой области. Он даже не успел собрать вещи.

"Это страшно. Никто на самом деле не был готов", - рассказал 31-летний военный.

В разведывательном подразделении 42-й механизированной бригады, недавно передислоцированной на северо-восток Харьковской области для защиты от нового российского наступления, многие разведчики были только переведены с тыловых ролей и имели лишь две недели подготовки перед отправкой в бой, чтобы выполнять задачи, которые порой требуют пробираться в тылу врага.

То, чему обучают в украинских учебных центрах, "полная чушь. Всему нужно учиться на месте", — заявил 32-летний воинский части с позывным "Чирва".

Офицер, который больше года провел обучая новых солдат на одном из украинских полигонов, рассказал, что в учебных центрах не хватает боеприпасов советского калибра, потому что они хранятся для войск на поле боя. Это значит, что новобранцы получают мало опыта стрельбы боевыми патронами.

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По словам офицера, учебный центр получил всего 20 патронов на человека. "У нас нет должной системы подготовки", - заявил офицер, добавив, что Украина нуждается, чтобы ее инструкторы учились у тренеров НАТО, чтобы сократить стандартную двухмесячную базовую подготовку до одного месяца.

Авторы статьи отмечают, что также приоритетной задачей Генерального штаба Украины сегодня является обеспечение подготовки новобранцев за рубежом.

Перспектива быть отправленным на опасные фронтовые позиции без должной подготовки является основной причиной, почему многие украинские мужчины боятся призыва в армию. Несмотря на то, что отдельные бригады вкладывают средства в рекламу для привлечения новобранцев, призываемые могут не попасть в желаемую бригаду.

Сержант, которого обычно отправляют в учебные центры для отбора солдат для своего батальона, и который говорил на условиях анонимности, отметил, что некоторые штурмовые бригады могут вынуждать личный состав проводить практически полный рабочий день возле учебных центров, чтобы быстро перехватить самых молодых, сильных и мотивированных мужчин.

"Если посылают кого вербовать, то всех хороших уже забрали другие бригады, а выбирать приходится из кривых, хромых, больных", - сказал сержант.

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Сержант отметил, что имеет цель общаться с солдатами, чтобы понять, кто больше готов воевать, а не те, кто был призван принудительно и может отказаться от приказов на поле боя.

Ожидается, что этот вопрос станет особенно важным, поскольку большинство украинцев, желающих служить, уже это сделали.

По словам сержанта, некоторые новобранцы считаются физически здоровыми, несмотря на то, что им больше 50 лет и у них проблемы с коленями и спиной, а это значит, что им будет трудно преодолевать километры с рюкзаком и оружием. Некоторые бригады все равно получают приказ забирать таких мужчин.

"Есть ребята, которым просто смотришь в глаза и понимаешь, что он колеблется. Ему нужен толчок. Ему нужна уверенность в своем оружии, уверенность, что мы его не бросим, и он будет драться. А есть те, кто сразу говорит: "Я не буду драться. Конечно, ты стараешься их не брать. Но опять же в нашей армии так устроено, что отдел кадров тебе говорит: "Ни в коем случае, надо его брать, он здоров", - рассказал сержант.

Напомним, Зеленский заявил, что понимает украинцев, не желающих воевать.

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