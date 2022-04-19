Be brave like Ukraine: мир заполонили билборды с рекламой смелости украинцев

Билборды и вывески с надписями разместили в самых людных местах.

Будь смел как Украина — билборды с такими надписями сейчас заполонили крупнейшие города мира. Промокампанию создали по заказу украинского правительства.

Об этом говорится в ТСН.

Билборды и вывески с надписями Be brave like Ukraine разместили в самых многолюдных местах — на центральных площадях, вблизи станций метро и на остановках общественного транспорта.

Так, в Штатах украинская реклама появилась на Таймс Сквер в Нью-Йорке. Также они сейчас в таких американских городах как Сан-Франциско, Бостон и Вашингтон. А вот в Европе креативную рекламу можно увидеть в Лондоне, Милане, Амстердаме, Берлине, Варшаве, Риге и Таллине. Но не в этом списке пиарщики останавливаться не собираются.

Уже в ближайшее время билборды с рекламой Украины появятся и в других городах. Разработчики кампании утверждают, своей инициативой хотели во-первых — поддержать боевой дух всех украинцев, во-вторых — не дать забыть миру о том, что происходит в Украине и в-третьих сделать так, чтобы бренд смелость ассоциировался с нашим народом.

По всему миру вывесили билборды с надписью "Будь смелым как Украина"

Читайте также:

На Киевщину чинить электросети приехали одесситы, а местные жители уже берутся в огороды

Волонтера, прикрывшего раненую под обстрелами в Харькове, не взяли в медики из-за здоровья

Больше всего оружия для Украины поставляет Россия: военные "отжали" в боях техники на более миллиарда долларов

Черниговец самостоятельно сжег вражескую технику коктейлями Молотова, за это оккупанты расстреляли его в доме

Передача опросника для ЕС: какие шаги у Украины на пути в Евросоюз