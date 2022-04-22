Бедность, как во времена Гражданской войны 1917 года: Зеленский предупредил РФ о последствиях санкций

Бедность, как во времена Гражданской войны 1917 года: Зеленский предупредил РФ о последствиях санкций

Президент Владимир Зеленский призвал Россию вернуться к миру, ведь новые санкции будут разрушительны для страны-агрессора.

Глава государства резко отреагировал на возможные попытки Кремля "легализовать" недавно оккупированные территории юга Украины.

Об этом он сказал в видеообращении в ночь на 22 апреля.

Президент предупредил, что в результате мощных санкций в России может наступить такая разруха, которая была после Гражданской войны 1917 года.

"Если кому хочется еще новой аннексии, то это может привести разве что к новым мощным санкционным ударам по России. Вы оставите свою страну настолько бедной, насколько бедной Россия не была со времен Гражданской войны после 1917 года. Так что лучше сейчас – ищите мир", – отметил Зеленский.