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Бедность, как во времена Гражданской войны 1917 года: Зеленский предупредил РФ о последствиях санкций

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Бедность, как во времена Гражданской войны 1917 года: Зеленский предупредил РФ о последствиях санкций

Associated Press

Президент Владимир Зеленский призвал Россию вернуться к миру, ведь новые санкции будут разрушительны для страны-агрессора.

Глава государства резко отреагировал на возможные попытки Кремля "легализовать" недавно оккупированные территории юга Украины.

Об этом он сказал в видеообращении в ночь на 22 апреля.

Президент предупредил, что в результате мощных санкций в России может наступить такая разруха, которая была после Гражданской войны 1917 года.

"Если кому хочется еще новой аннексии, то это может привести разве что к новым мощным санкционным ударам по России. Вы оставите свою страну настолько бедной, насколько бедной Россия не была со времен Гражданской войны после 1917 года. Так что лучше сейчас – ищите мир", – отметил Зеленский.

Обращение Владимира Зеленского по итогам 57-го дня войны

Обращение Владимира Зеленского по итогам 57-го дня войны

Ранее Владимир Зеленский отчитался о сотрудничестве с международными партнерами.

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