Бедняков довел до слез Мосейчук и Островскую рассказ о родном Мариуполе

Шоумен же тоже не сдерживал слез.

Ведущие ТСН на 1+1 Наталья Мосейчук и Наталья Островская поговорили с известным шоуменом и блогером Андреем Бедняковым.

Речь шла о родном для него Мариуполе, который уже почти два месяца безжалостно обстреливают российские оккупанты и не дают гражданскому населению эвакуироваться.

Этот щемящий разговор довел до слез двух телеведущих – Мосейчук и Островская не могли сдержать эмоций даже во время прямого эфира.

Наталья Островская / пресс-служба канала "1+1"

Андрей Бедняков также не сдерживал слез, когда рассказывал о Мариуполе, который сейчас находится в блокаде

"То, что сейчас происходит в моем родном городе, невозможно описать словами. Постоянно думаю о нем, о своей семье, которая уже уехала, но многие друзья до сих пор там остаются. Но моя личная история, история моей семьи не главная. Самые главные. истории тех людей, которые сейчас до сих пор остаются в Мариуполе. Города, который является форпостом Украины! В городе, который держит всю Украину! Я даже представить себе не могу, что там сейчас чувствуют люди. – отметил шоумен.

Андрей Бедняков в эфире телемарафона / пресс-служба канала "1+1"

Ведущий отметил, что жители Мариуполя за годы войны на Донбассе привыкли к выстрелам, поэтому в первые дни наступления русской армии и не торопились уезжать. Надеялись, что пройдет, но к сожалению…

Бедняков добавил, что когда происходит такое горе, то люди и сами не знают, откуда у них берутся силы, чтобы выдержать все эти ужасы войны, которые могут происходить сейчас, в 21 веке в центре Европы. Шоумен рассказал, что мариупольчанам из-за нехватки воды приходилось сливать из батарей воду…

Андрей Бедняков в эфире телемарафона / пресс-служба канала "1+1"

"Сложно говорить, особенно когда видишь у мужчины на глазах слезы. Мы привыкли видеть Андрея всегда веселым, крутым блоггром, классным шутником, а не в таком состоянии, как сейчас", — со слезами на глазах отметила Наталья Островская.

Наталья Мосейчук тоже не смогла сдержать слез. Она спросила у ведущего, хватит ли у него сил вернуться в родной Мариуполь после победы Украины.

Наталья Мосейчук / пресс-служба канала "1+1"

"Надеюсь и верю, что мы все вернемся в наш Мариуполь. Когда переехал в Киев, все равно постоянно приезжал туда к маме. И каждый раз встречался с друзьями. И мы обсуждали, как на глазах меняется этот город, какой он красив, как меняются люди, какое у них настроение. Поэтому я уверен, что мариупольчане приедут в свой город и будут его отстраивать", — ответил Андрей Бедняков.

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