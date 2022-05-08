Бедняков о том, как его близкие бежали из Мариуполя: "Их раздевали до трусов, рылись в телефонах"

Ведущий и шоумен Андрей Бедняков рассказал, как его родные и близкие уезжали из оккупированного Мариуполя.

Бедняков не понаслышке знает об ужасах, происходящих в Мариуполе. Он ведь сам из этого города и имеет там много знакомых. В программе Денисов Time. Войны. Бедняков признался, что в Мариуполе было еще хуже, чем в Буче, Гостомеле, Ирпене:

"Сейчас убирают все, пытаются уничтожить доказательства того, что там происходило. Мне рассказывают и показывают, как собирают тела, куда их сбрасывают, откуда забирают технику. В Мариуполе был ужас. Некоторые выезжавшие оттуда на днях не могли разговаривать. Им было тяжело. Нужно время", — сказал ведущий.

Он также поделился, каким образом его близкие пытались скрыться из оккупированного Мариуполя. Бедняков признался, что сначала еще можно было оттуда вырваться, но люди не знали, что проводилась эвакуация и можно было уехать:

"Я не буду говорить о других, чтобы не извращать информацию. Расскажу только те истории, которыми поделились близкие друзья и семьи, которым мы сейчас помогаем. Один мой друг, например, добирался восемь или девять дней до территории другой страны, потому что в Украину не выпускали. Он пересек всю территорию России, чтобы выехать в Европу. Рассказывал, что раздевали до трусов, если не полностью. Придирчиво рассматривали все татуировки. Искали среди людей украинских военных. Например, морских пехотинцев или бойцов Азова. Всех мужчин проверяли, спрашивали, знают ли кого-то из военных, заглядывали в мессенджеры, рылись в телефонах…" – рассказал Бедняков.

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