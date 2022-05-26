Бедняков показал, как Россия "зомбирует" жителей Мариуполя пропагандой: "Возят машину с телевизором"

Родившийся в Мариуполе украинский телеведущий Андрей Бедняков показал, как оккупанты показываю жителям российскую пропаганду.

На странице в Instagram знаменитость опубликовала видео, где видно, как по городу ездят машины с огромными телевизорами.

На них враг транслирует пропагандистские каналы.

"Мариуполь. Наши дни. 21 век. Людям показывают новости. "Свои" новости. Со "своей правдой". Изолировали от всей информации и возят машину с телевизором, откуда вещают знаменитые "правдорубы" с россии1 и первого. И шевелит усами Михалков. В школе детей учат "истории России". Как это возможно?! Это какой-то сюр. Что вы творите?!" – прокомментировал знаменитость.

Фолловеры страницы ведущего возмутились увиденным в комментариях под постом.

Антиутопия наяву

Цирк приехал

Сволочи, как вы смеете…

Хочется кричать

Зомбируют

Заметим, Андрей Бедняков родился и вырос в Мариуполе. В городе жили его мать и сестра. Родные попали в оккупацию. К сожалению, мама знаменитости скончалась, а сестра все же смогла выехать из осады в начале апреля.

Напомним, Тина Кароль рассказала о своем 67-летнем отце, который отказался уехать из Украины и пошел служить. Мужчина из-за возраста мог беспрепятственно покинуть страну, но не сделал этого.

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