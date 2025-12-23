- Дата публикации
Россия оберегает города, а гибнет провинция: почему мобилизация обходит большие центры
По данным британской разведки, основные кадровые потери России в войне против Украины приходятся на бедные регионы и этнические меньшинства.
Россия почти не вовлекает жителей крупных городов в войну против Украины, сосредотачивая основные кадровые потери на бедных и отдаленных регионах. Такая стратегия позволяет Кремлю ограничивать социальное недовольство и сохранять поддержку войны среди городского населения.
Об этом говорится в отчете британской разведки.
Большинство потерь приходится на этнические меньшинства и жителей сельской местности, в то время как этнические русские из крупных городов остаются относительно защищенными.
С начала полномасштабного вторжения в 2022 году Россия понесла значительные человеческие потери: по приблизительным оценкам, более 400 000 убитых и раненых в 2024–2025 годах.
Исследование "Проекта" показало, что менее 1% российских государственных чиновников имеют родственников, участвовавших в войне, что подтверждает минимальное участие городских элит.
Российское правительство активно концентрирует вербовку в бедных регионах, часто населенных этническими меньшинствами, используя финансовые стимулы и ограничивая мобилизационное влияние на политически активное городское население.
Аналитики считают, что руководство РФ готово мириться с высокими потерями среди этих регионов, пока это не подрывает поддержку войны среди общественности и политической элиты.
Напомним, накануне прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным 19 декабря российские военнопленные записали видеообращение к хозяину Кремля. Главный вопрос окупантов — почему Россия не выполняет договоренности об обмене "всех на всех" и почему они остаются в украинских лагерях. Среди авторов обращения - тяжелораненые, молодежь до 25 лет и "кадыровцы" из подразделения "Ахмат".