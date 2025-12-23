Россия оберегает города, а гибнет провинция: почему мобилизация обходит большие центры

Мобилизация в России / © Getty Images

Реклама

Россия почти не вовлекает жителей крупных городов в войну против Украины, сосредотачивая основные кадровые потери на бедных и отдаленных регионах. Такая стратегия позволяет Кремлю ограничивать социальное недовольство и сохранять поддержку войны среди городского населения.

Об этом говорится в отчете британской разведки.

Большинство потерь приходится на этнические меньшинства и жителей сельской местности, в то время как этнические русские из крупных городов остаются относительно защищенными.

Реклама

С начала полномасштабного вторжения в 2022 году Россия понесла значительные человеческие потери: по приблизительным оценкам, более 400 000 убитых и раненых в 2024–2025 годах.

Исследование "Проекта" показало, что менее 1% российских государственных чиновников имеют родственников, участвовавших в войне, что подтверждает минимальное участие городских элит.

Российское правительство активно концентрирует вербовку в бедных регионах, часто населенных этническими меньшинствами, используя финансовые стимулы и ограничивая мобилизационное влияние на политически активное городское население.

Аналитики считают, что руководство РФ готово мириться с высокими потерями среди этих регионов, пока это не подрывает поддержку войны среди общественности и политической элиты.

Реклама

Напомним, накануне прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным 19 декабря российские военнопленные записали видеообращение к хозяину Кремля. Главный вопрос окупантов — почему Россия не выполняет договоренности об обмене "всех на всех" и почему они остаются в украинских лагерях. Среди авторов обращения - тяжелораненые, молодежь до 25 лет и "кадыровцы" из подразделения "Ахмат".