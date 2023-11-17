Бегал и фотографировал: в Украине осудили легкоатлета, работавшего на российскую ФСБ

Задержали атлета "на горячем" в мае 2022 года, когда он скрыто фотографировал один из местных объектов "Укрзализныци".

В Украине к 15 годам тюрьмы приговорили легкоатлета-агента российского ФСБ, который за день пробегал до 50 километров, когда шпионил в Хмельницкой области.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, агентом РФ оказался местный тренер по легкой атлетике, почти каждый день пробегавший от 10 до 50 километров, чтобы отслеживать места базирования и маршруты движения украинских войск.

“Во время бега он осуществлял скрытую фото- и видеосъемку. Для этого использовал камеру собственного мобильного телефона, статически закреплявшего на руке. Среди основных задач бегуна была разведка локаций с тяжелым вооружением и боеприпасами ВСУ. Также российский агент разработал для окупантов топографическую схему, в которой обозначил координаты украинских блокпостов на основных автодорогах региона”, — рассказали в СБУ.

Там также добавили, что информацию "спортсмен" передавал оккупантам для планирования воздушных обстрелов и возможных разведывательно-диверсионных операций.

Задержали атлета "на горячем" в мае 2022 года, когда он скрыто фотографировал один из местных объектов "Укрзализныци".

“55-летний спортивный тренер был дистанционно завербован кадровым сотрудником ФСБ в марте 2022 года. В поле зрения агрессора он попал как бывший выпускник ленинградского военного училища, где учился еще во времена СССР, а затем до 1992 года служил в рядах Таманской дивизии на территории России. Впоследствии он уволился с военной службы и переехал в Украину. За каждую выполненную вражескую задачу злоумышленник получал от оккупантов денежное вознаграждение, которое поступало на его банковскую карту”, — добавили в СБУ.

По материалам Службы безопасности, суд назначил задержанному 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, что 17-летний студент лицея в Киевской области работал на ФСБ.

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