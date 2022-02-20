"Бегите, говорю, б**ь": боец ВСУ курьезно "ускорил" журналиста Fox News во время вражеских обстрелов (видео)

"Бегите, говорю, б**ь": боец ВСУ курьезно "ускорил" журналиста Fox News во время вражеских обстрелов (видео)

Корреспондент так увлекся репортажем, что несмотря на обстрел отстал от других журналистов и сопровождавших их украинских защитников.

Американский журналист канала Fox News прямо во время прямого включения попал под обстрел боевиков на Донбассе.

Корреспондент так увлекся репортажем, что несмотря на обстрел отстал от других журналистов и сопровождавших их украинских защитников.

Один из бойцов решил ускорить зеваку-журналиста и сказал: "Да бегите, говорю, й**б твою мать бл**ь". Эти слова попали в прямой эфир на американском канале Fox News.

A Russian position был shelled as we visited the front lines with the country's interior ministr. Наши coverage continues. pic.twitter.com/SfFoFyXdow — Trey Yingst (@TreyYingst) February 19, 2022

Иностранцы в комментариях с юмором отнеслись к курьезному инциденту:

"When you hear "yoptfoyomat" and "blat" start running" (когда вы слышите "й**б твою мать" и бл**ь — начинаете бежать"

Сам журналист впоследствии опубликовал видео в своем Твиттере.

"Украинские позиции обстреляли, когда мы вместе с министром внутренних дел страны (Денисом Монастырским. — Ред.) посетили линию фронта", — подписал он ролик.

Напомним, что на одной из позиций ООС нардепы и иностранные журналисты попали под обстрелы боевиков.

Ранее сообщалось, что в результате обстрелов оккупационных войск погибли двое украинских военных. Это разведчик Антон Сидоров и водитель мотопехотной роты Денис Кононенко.

Недалеко от линии фронта под обстрелы попали нардепы, министры и журналисты