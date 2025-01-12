Беглец из КНДР рассказал, почему плен для военных приравнивается к измене

Эта идеология начинает формироваться с детства и становится неотъемлемой частью военной подготовки. Солдатам учат беречь последний патрон, чтобы избежать плена, покончив с собой.

Попадание в плен для северокорейского военного приравнивается к измене страны, лидера и всех идеалов, пропагандируемых государством. Такое убеждение прививается гражданам КНДР с раннего возраста, а затем закрепляется во время военной службы.

Об этом рассказал Ли Сон Мин, эксперт из Фонда прав человека в Нью-Йорке, в 2009 году сбежавший из Северной Кореи. В комментарии агентству Associated Press он отметил:

"Попасть в плен живым считается изменой страны, лидера и всего, за что они выступают".

По словам Ли Сон Мина, эта идеология начинает формироваться с детства и становится неотъемлемой частью военной подготовки. Солдатам учат беречь последний патрон, чтобы избежать плена, покончив с собой.

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"Из-за позора, связанного с капитуляцией, героические солдаты должны беречь последние шары, чтобы покончить с собой", — объясняет он.

Ли Сон Мин также отметил, что большинство северокорейцев вообще не знают реальную ситуацию в мире. Он демонстрирует фотографии погибших северокорейских военных своим знакомым, оставшимся в КНДР, но эти изображения часто воспринимаются с удивлением.

Напомним, что вчера, 11 января, ВСУ в Курщине впервые взяли в плен двух солдат Северной Кореи.

Пленные КНДРовцы не разговаривают на украинском, английском или русском языках, поэтому общение с ними происходит через переводчиков корейского во взаимодействии с разведкой Южной Кореи.

Сегодня президент Зеленский опубликовал видео допроса пленных северокорейцев.