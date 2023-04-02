Беглый зек, ставший "военкором": что известно о погибшем пропагандисте Владлене Татарском

В 2014 году во время российского вторжения на Донбасс он сбежал из тюрьмы и примкнул к оккупантам, предав свою страну.

Российский пропагандист Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин) погиб после взрыва в Санкт-Петербурге.

ТСН.ua собрал все, что известно о биографии беглого заключенного, ставшего российским "военным корреспондентом".

Маким Фомин родился в 1982 году в Макеевке Донецькой области. В 2011 году он был осужден на 12 лет тюрьмы за вооружённое ограбление банка.

Семья и дети

По данным анкеты на "Mirotvorets", Владлен Татарский был женат дважды, первую супругу зовут Марина, вторую – Ксения, фамилия Фомина. У пропагандиста, опять же по сведениям на упомянутом сайте, есть сын Даниил, 2004-го года рождения.

Как зек стал "героем" для оккупантов

В 2014 году во время российского вторжения на Донбасс он сбежал из тюрьмы и примкнул к рядам боевиков так называемой "ДНР".

"В общем, я сбежал из тюрьмы, вступил в ополчение. Потом меня снова посадили. Меня вернули на зону. Но потом Александр Захарченко (главарь боевиков так называемой "ДНР". – Ред.) меня "помиловал", – рассказывал Татарский.

Врать проще, чем воевать

Фомин не долго сидел в окопах. Чтобы не погибнуть на фронте, он решил стать "блогером". в 2019 году переехал в Москву. Но с начала полномасштабного вторжения РФ снова активно включился в антиукраинскую пропаганду. Вел телеграм-канал "Владлен Татарский", на который подписано более 500 тысяч пользователей (560 тысяч пользователей на момент гибели). Нередко публиковал доказательства жесткости российских оккупантов. Он призывал убивать как можно больше украинцев, совершать геноцид и насилие.

В частности он призывал наносить удары по гражданской инфраструктуре, чтобы умирало больше украинцев.

Фомин был приглашён в декабре 2022 года на выступление Путина в Кремле в числе представителей российской элиты.

Ранее в Сети показали момент взрыва в кафе в Петербурге, в результате которого погиб пропагандист Татарский.

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