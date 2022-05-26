Беларусь дает заднюю: Лукашенко пытается обеспечить себе будущее после окончания войны

Украинский Генштаб заявляет, что армейцы диктатора Лукашенко расконсервируют свое оборудование и отправляются на военные учения в Брест, граничащий с Украиной и Польшей.

Также заявлено о концентрации в этом регионе ракетных комплексов "Искандер". Это в 50 километрах от украинской границы, говорится в ТСН.

Лукашенко, на всякий случай, уже успел заявить, что Беларусь сама решила купить такие ракеты у России. Насмехаться над самопровозглашенным президентом дело простое, но не правильное – он должен быть не героем мемов, а приравненный в статусе к приспешнику военного преступника Путина.

С начала полномашбанбного вторжения он открыл границы для российских оккупантов и по сегодняшний день из Белоруссии летят ракеты по украинской земле.

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Установлено, что 23 мая ракетный удар по городу Коростень Житомирской области. Согласно мониторингу военной активности Беларуси с аэродрома в Барановичах в это время было дважды осуществлены вылеты истребителей.

Кремль превращает Беларусь в одно сплошное военное подразделение русской армии. Санкционное давление усложнило режим, поддерживая надлежащее положение дел в тылу. Поэтому Россия произвела отсрочку Лукашенко на 5 лет по оплате долгов по кредиту. Эти деньги Беларусь может направить на ремонты дорог и укрепление мостов, по которым уже как три месяца курсирует российская военная техника.

Согласно исследованию программы ремонта инфраструктуры выведена интересная закономерность – обновляют дороги в тех местах, где установлено передвижение оккупационных войск Кремля. Такой план был разработан в начале апреля. В конце месяца он был дополнен новыми позициями. Что характерно обновленные ремонты на путях не только к украинским границам, но и к литовским и латвийским.

Лукашенко же, как человек, который смотрит в будущее, понимает, что война пройдет, а жить на свободе дальше как-то надо.

Поэтому сейчас мы видим странные письма в ООН с покаяниями, что Беларусь не агрессор и адресные гарантии безопасности для транспортировки зерна и даже посылает свои соболезнования американскому народу после теракта в Техасе.

Кремль в ответ быстро вернул Лукашенко на землю и белорусский премьер как бы невзначай заявил, что Беларусь поставляет России оружие.

Чем может торговать режим с режимом вопроса дискуссионный, главное же публичное напоминание об общей ответственности за войну как России так и Белоруссии.

Премьер Роман Головченко – выходец силовых структур, которые еще из советского союза завязаны на Москве.

Но Лукашенко при любых обстоятельствах остается все тем же хитрым Лукашенко. Просто нужно быть готовым к тому, что после победы Украины, белорусский диктатор может быть одним из первых, кто громче всего будет давать показания против Путина и горячо заявлять, что он еще с рождения за Украину.

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