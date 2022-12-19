Беларусь держит вооруженные силы в постоянной готовности: заговорили о новых "угрозах"

В Беларуси держат вооруженные силы в постоянной готовности. Это объясняют новыми "угрозами" со стороны соседних стран.

Об этом заявил секретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович, передает телеканал "Беларусь 1".

По его словам, соседи "вооружаются и милитаризуются" на фоне войны в Украине, а это якобы угрожает безопасности Минска.

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"Идет вооружение, милитаризация. Защищаются от какой-то "восточной опасности". И те заявления, осторожные и неосторожные, польского руководства, как мягче сказать, по поводу захвата западных областей Украины не могут не вызывать опасения и не представлять угрозы национальной безопасности Республики Беларусь", – сказал Вольфович.

Он заявил, что в Европе в боевой готовности находятся 18 батальонных тактических групп. Из них якобы 10 – у границ Беларуси, на территории Польши, Литвы и Латвии.

"Поэтому мы учитываем это, и исходя из этого строим свои планы по защите нашей страны. Для этого держим в постоянной готовности, в тонусе наши соединения и воинские части вооруженных сил. И президент держит это лично на постоянном контроле. О чем его информируют", – сказал Вольфович.

Напомним, заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь считает, что белорусская армия может представить для применения против Украины около 15-20 тысяч военнослужащих.

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