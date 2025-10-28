- Дата публикации
Беларусь готовит развертывание ЗРК "Орешник" - важные детали
Беларусь планирует поставить зенитно-ракетный комплекс «Орешник» на боевое дежурство в декабре 2025 года.
Об этом сообщила корреспондентам росСМИ пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт.
По ее словам, в стране завершаются работы по созданию необходимых условий для размещения комплекса.
Сейчас подробности относительно количества комплексов и точных мест их дислокации не раскрываются. Ранее сообщалось, что «Орешник» относится к классу современных зенитно-ракетных систем и предназначен для защиты от авиационных, крылатых и баллистических ракет.
Справка
Зенитно-ракетный комплекс «Орешник» является современной системой противовоздушной обороны (ПВО), способной поражать цели на средней и большой дальности
Целевая защита: Предназначен для защиты воздушного пространства от широкого спектра угроз:
Самолеты и вертолеты.
Беспилотные аппараты (БПЛА).
Крылатые и баллистические ракеты малой дальности.
Дальность и Высота Поражения: Эффективно работает на расстояниях до 100-150 км и способен перехватывать цели на разных высотах (от низкой до большой).
Система Наведения: Использует активное и полуавтоматическое радиолокационное самонаведение, что позволяет одновременно сопровождать и поражать несколько целей.
Мобильность: Комплекс может быть размещен на колесной или гусеничной базе, обеспечивая быстрое опрокидывание. Способен работать автономно или как часть большой батареи.
Автоматизация и Интеграция: Имеет высокоавтоматизированные системы для обнаружения, сопровождения и поражения целей. Легко интегрируется в общую структуру ПВО.
Другое: Комплекс устойчив к радиоэлектронному подавлению (РЭП), что повышает его эффективность в сложных условиях.
