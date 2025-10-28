Беларусь готовит развертывание ЗРК "Орешник" - важные детали

Александр Лукашенко / © Associated Press

Беларусь планирует поставить зенитно-ракетный комплекс «Орешник» на боевое дежурство в декабре 2025 года.

Об этом сообщила корреспондентам росСМИ пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт.

По ее словам, в стране завершаются работы по созданию необходимых условий для размещения комплекса.

Сейчас подробности относительно количества комплексов и точных мест их дислокации не раскрываются. Ранее сообщалось, что «Орешник» относится к классу современных зенитно-ракетных систем и предназначен для защиты от авиационных, крылатых и баллистических ракет.

Справка

Зенитно-ракетный комплекс «Орешник» является современной системой противовоздушной обороны (ПВО), способной поражать цели на средней и большой дальности

Целевая защита: Предназначен для защиты воздушного пространства от широкого спектра угроз:

Самолеты и вертолеты.

Беспилотные аппараты (БПЛА).

Крылатые и баллистические ракеты малой дальности.

Дальность и Высота Поражения: Эффективно работает на расстояниях до 100-150 км и способен перехватывать цели на разных высотах (от низкой до большой).

Система Наведения: Использует активное и полуавтоматическое радиолокационное самонаведение, что позволяет одновременно сопровождать и поражать несколько целей.

Мобильность: Комплекс может быть размещен на колесной или гусеничной базе, обеспечивая быстрое опрокидывание. Способен работать автономно или как часть большой батареи.

Автоматизация и Интеграция: Имеет высокоавтоматизированные системы для обнаружения, сопровождения и поражения целей. Легко интегрируется в общую структуру ПВО.

Другое: Комплекс устойчив к радиоэлектронному подавлению (РЭП), что повышает его эффективность в сложных условиях.

