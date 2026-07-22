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Беларусь готовит укрепление на границе с Украиной?: в Минске ответили
В Беларуси возразили, что строят фортификационные сооружения на границе с Украиной.
Министр обороны Беларуси Виктор Хренин отрицает сообщение о том, что белорусская сторона строит фортификационные сооружения на границе с Украиной.
Об этом Хренин сообщил беларуским СМИ.
По его словам, такие заявления являются частью информационной войны, ведущейся против Беларуси.
Что известно о белоруских силах у границы
Ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что по его приказу Силы специальных операций рассредоточили вдоль границы с Украиной.
«Попросите Хренина, поручение ему мое передайте: всех, кто не умеет работать, — в армию и на южную границу в лес. Там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены вдоль украинской границы», — заявил Лукашенко.
В то же время, он утверждал, что размещение военных якобы связано с обеспечением национальной безопасности Беларуси и не означает подготовку нападения на Украину.
«Это не значит, что мы собираемся на кого-то нападать. Нет, мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко комарики, мухи, мошки и т.д. Вот туда их, в армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки — гранатомет, пулемет — и туда в распоряжение сил специальных операций», — сказал он.
Напомним, украинские пограничники создают "килзону" на северной границе на случай атаки с территории Беларуси. Они сооружают противотанковые рвы, несколько уровневые заграждения из колючей проволоки, ряды бетонных «зубов дракона» — и это лишь часть укреплений.