Беларусь хочет "легализовать" похищение украинских детей: в МИД отреагировали

В Беларуси хотят легализовать военное преступление похищение украинских детей с временно оккупированных территорий.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

Отмечается, что белорусские власти 4 октября планируют организовать посещение представителями иностранного дипломатического корпуса, аккредитованного в Минске, так называемых "мест проживания, обучения и оздоровления" украинских детей в Беларуси, вывезенных из временно оккупированных Россией городов Лисичанск и Северодонецк.

"Указанная мера имеет целью легализацию незаконного перемещения украинских детей с временно оккупированных территорий Украины. Согласно нормам международного права, принудительная депортация детей может квалифицироваться как военное преступление", — отмечается в заявлении.

Более того, чтобы оправдать преступление в Беларуси пытаются прикрыться международными представителями.

"Призываем иностранные государства, дипломатические представительства которых получили соответствующие приглашения в Минске, воздержаться от участия в пропагандистской поездке белорусского режима", — говорится в заявлении.

В МИД заверили, что на уровне национально расследования в рамках расследования Международного уголовного суда, продолжится работа по привлечению к ответственности всех лиц, совершивших преступления против украинских детей.

Российские захватчики продолжают незаконную депортацию украинских детей в Россию с оккупированных территорий Украины.

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