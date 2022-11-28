"Беларусь может броситься не на Украину, а в другую сторону": эксперт об угрозе теракта на АЭС

Режим Лукашенко "не в восторге" от провокаций, которые замышляет Кремль.

Если Россия осуществит теракт на АЭС в Беларуси, чтобы подтолкнуть ее к вступлению в войну, режим Александра Лукашенко может "броситься не на Украину, а в совсем другую сторону".

Такое мнение высказал военный эксперт Юрий Федоров в эфире канала "Freeдом", комментируя информацию украинской разведки о возможной провокации в Беларуси.

По его мнению, "полномасштабное наступление сил Беларуси на позиции Вооруженных сил Украины, попытка вторжения в Украину достаточно малореальна".

"Мне кажется, что гораздо более опасной может быть провокация, связанная с атомными электростанциями Беларуси, о чем предупреждало Главное управление разведки Украины. Представьте себе, что на какой-то атомной электростанции произойдет серьезная катастрофа. Это будет не только поводом для того, чтобы подтолкнуть Беларусь к активным военным действиям. Это будет создавать угрозу для соседних Польши, Литвы и так далее. Это будет что-то типа второго Чернобыля. Это уже направлено не только против Украины, но и против стран НАТО. Тут может возникнуть очень опасная ситуация", - подчеркнул Федоров.

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В то же время, отметил эксперт, Лукашенко и другое руководство Беларуси, в том числе и спецслужб, "не в восторге от такой перспективы, потому что в первую очередь это радиоактивное заражение коснется Беларуси, в том числе их самих".

"Так что не уверен, что такие действия со стороны российских разведывательных и диверсионных частей будут содействовать хорошим отношениям Беларуси с Россией. Я думаю, что тут белорусы могут отреагировать совсем не так, как на это рассчитывают в Москве. Вместо того, чтобы броситься на Украину, они могут броситься совсем в другую сторону", - считает он.

Напомним, Главное управление разведки Минобороны Украины предупредило о намерении российских спецслужб совершить несколько атак на критически важную инфраструктуру Беларуси, среди которых - теракт на АЭС.

По информации ГУР, российские спецслужбы традиционно будут обвинять в атаках Украину и страны НАТО, чтобы ускорить вовлечение белорусских военных в войну.

В Генштабе ВСУ не исключают, что войска РФ после бегства с правого берега Херсона могут пытаться совершить повторное вторжение из Беларуси на территории Черниговской и Сумской областей.

Генштаб ВСУ предупредил, что в случае повторного наступления из Беларуси начнется массированное огневое поражение врага, который понесет огромные потери.

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