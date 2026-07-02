Беларусь может готовить повод для вовлечения в войну - эксперт

Граница / © http://dpsu.gov.ua/

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В ночь на 2 июля вдоль северной границы Украины зафиксировали массовое движение ударных беспилотников , в том числе реактивных модификаций.

Об этом сообщил военный обозреватель Богдан Мирошников .

По его словам, дроны двигаются именно вдоль участка границы, где до сих пор остаются активными ретрансляторы связи, которые, как он отмечает, якобы никто не выключил.

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По мнению Мирошникова, ситуация может свидетельствовать о попытке создать искусственный повод для эскалации со стороны Белоруссии.

«Очевидно, Беларусь по указанию Путина ждет, пока мы применим силу. Чтобы создать casus belli », – отметил обозреватель.

Пока официального подтверждения такой версии от украинского военно-политического руководства нет. В то же время ситуация на северном направлении остается напряженной из-за постоянной угрозы воздушных атак и потенциальных провокаций со стороны союзников РФ.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский 19 июня выдвинул Минску семидневный ультиматум по демонтажу ретрансляторов на белорусской территории, которые помогали российским беспилотникам атаковать украинские города.

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На прошлой неделе он сообщил, что с 22 июня ретрансляторы вдоль украинской границы прекратили работу, хотя судьба оборудования остается неизвестной.

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