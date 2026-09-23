Беларусь может снова стать плацдармом для атак РФ: Тихановская предупредила об угрозе

Тихановская / © Associated Press

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Белоруссия может снова быть использована Россией для атак на Украину с севера, если Кремль решит усилить боевые действия на этом направлении.

Об этом лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила в комментарии Укринформу на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

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По ее словам, белорусский диктатор Александр Лукашенко готов предоставить России белорусскую территорию, логистику и инфраструктуру для новых атак на Украину, если Москва в этом будет нуждаться.

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Тихановская считает безосновательными надежды на то, что Лукашенко можно удалить от Владимира Путина. По ее оценке, обе стороны зависят друг от друга и используют это сотрудничество в собственных интересах.

Отдельную угрозу, по словам оппозиционерки, представляет инфраструктура, уже работающая в пользу российских военных. Она упомянула логистические возможности и антенны, используемые для направления беспилотников .

Тихановская также заявила, что ретрансляторы устанавливают не только у украинской границы, но и на границе Беларуси со странами Европейского Союза.

По ее мнению, это означает, что потенциальная эскалация или провокации могут быть направлены не только против Украины, но и европейских государств.

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Она также утверждает, что Россия все глубже интегрируется в белорусские медиа, экономику, образование и оборонную промышленность. По оценке Тихановской, сотни белорусских предприятий уже вовлечены в обеспечение российского военно-промышленного комплекса.

Ранее сообщалось, что представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко заявил, что войска РФ усилили атаки на пограничную инфраструктуру на западе Украины .

Мы ранее информировали, что Демченко заявил, что Беларусь продолжает оказывать России помощь в нанесении ударов по Украине, в частности через функционирование ретрансляторов .

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