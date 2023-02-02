Беларусь объявила о завершении совместных летно-тактических учений с Россией

Минобороны РБ утверждает, что "обучение носило исключительно оборонительный характер и было направлено на обеспечение безопасности РФ и Беларуси".
Минобороны Беларуси объявило о завершении совместных летно-тактических учений с Россией.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РБ.
"Совместные летно-тактические учения вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации завершены", — говорится в сообщении.
В оборонном ведомстве РБ отметили, что продемонстрирована "высокая слаженность в работе штабов", а также "уверенные совместные действия" белорусских и российских летчиков.
Минобороны Беларуси утверждает, что "учение носило исключительно оборонительный характер и было направлено на обеспечение безопасности РФ и Беларуси".
Напомним, командующий группировкой сил и средств обороны Киева Александр Павлюк заявлял, что новое наступление РФ на Киев не исключается, потому что основная задача российского агрессора – захватить и сменить власть в Украине, и пока она не будет выполнена, РФ не сможет полностью контролировать страну. Но на киевском направлении разведка не видит группировки, которая могла бы угрожать наступлением.
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