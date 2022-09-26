Беларусь отказалась размещать дополнительные российские военные базы на своей территории

Власти республики не видят в этом смысла.
Белорусь отказалась размещать дополнительные российские военные базы на своей территории.
Власти республики не видят в этом смысла.
Об этом сообщают белорусские СМИ.
"На данный момент, с учетом того высокого уровня военных технологий, которые достигнуты сегодня, я думаю, что нет особого смысла в размещении дополнительных иностранных, в данном случае – российских, военных баз на территории Беларуси", – заявил глава МИД Владимир Макей.
Отметим, военный эксперт Александр Мусиенко заявил, что поражение России на фронте в Украине влияет на Лукашенко. Он может вести сепаратные переговоры с Западом о гарантиях безопасности для себя в случае отхода от власти.
Напомним, Минобороны Украины не может исключать никаких угроз со стороны Беларуси, и потому Украина продолжила учения "Північний буревій".
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