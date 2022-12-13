Беларусь перебрасывает своих спецназовцев к украинской границе: что известно

В приграничную с Украиной Брестскую область Беларуси режим Лукашенко перебрасывает подразделение сил специальных операций — 103 Витебскую отдельную гвардейскую воздушно-десантную бригаду.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

Сейчас в Брестскую область следует большой эшелон с техникой этой бригады.

По минимальным оценкам, количество техники следующее:

БТР – 10 ед.;

МБТС "Кайман" (белорусская бронированная разведывательно-дозорная машина) – 3 ед.;

Грузовики МАЗ, "Урал" — 25 ед;

Бензовозы – 2 ед.;

Вагоны пассажирские и грузовые.

"Именно МБТС "Кайман" является характерной техникой для 103-й ССО, позволяющей говорить, что идет перебрасывание именно этого подразделения", — отмечают в мониторинговой группе.

"Белорусские Гаюн" считает, что 103-я витебская бригада также привлечена к внезапной проверке боевой готовности, о которой режим Лукашенко сообщил сегодня утром.

"Есть и другие варианты с какой целью 103-я бригада перебрасывается в Брестскую область: это может быть, например, ротация их подразделений в пограничные с Украиной, или боевое согласование с подразделениями ВС РФ, которые вчера были замечены в Брестской области", — говорится. в сообщении.

Фото: Telegram / Белорусский гаюн

Ситуация в Беларуси: есть ли угроза вторжения

Напомним, что диктатор Лукашенко поручил подчиненным начать проверку боевой готовности белорусской армии. Кроме того, белорусская армия будет обустраивать мостовые переправы через две реки. Правда, эти реки расположены вдали от украинской границы, поэтому говорить о беспосердной подготовке к наступлению пока не приходится.

Вчера стало известно, что россияне в Беларуси перетягивают свою технику поближе к границе с Украиной. Наблюдатели зафиксировали перебрасывание 24 единиц военной техники, включая четыре трала с танками Т-80, минометной батареи, машин связи, инженерной техники. Также режим Лукашенко начал вызывать медиков к военкоматам и вручать им повестки.

Украинские пограничники в свою очередь укрепляют районы вдоль всей границы с Беларусью — от Волыни до Чернигова. В воскресенье стало известно, что из Беларуси не выпускают военнообязанных мужчин и проводят скрытую мобилизацию.

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