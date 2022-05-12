Беларусь перешла к новому этапу проверки боевой готовности и угроза ракетно-бомбовых ударов: вечерняя сводка Генштаба

Беларусь перешла к новому этапу проверки боевой готовности и угроза ракетно-бомбовых ударов: вечерняя сводка Генштаба

Идут 78-е сутки героического противостояния Украины против напавшего 24 февраля врага — России.

По данным Генштаба ВСУ, армия РФ пытается продолжать полномасштабную вооруженную агрессию против Украины и не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне.

Об этом говорится в вечернем своде Генерального штаба ВСУ 12 мая.

На Волынском и Полесском направлениях активные действия противника не отмечены. По имеющейся информации, продолжается второй этап проверки готовности подразделений вооруженных сил Беларуси под руководством начальника генерального штаба. Проведена плановая проверка готовности системы оповещения. В то же время, продолжает сохраняться угроза ракетно-бомбовых ударов из Республики Беларусь по инфраструктурным объектам на территории Украины.

На Северском направлении противник продолжает обеспечивать усиленную охрану участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. Совершал обстрелы приграничных районов Украины. "Вероятно, враг продолжит ведение демонстрационных действий на указанном участке государственной границы Украины и обстрелы с территории российской федерации с целью недопущения перемещения подразделений наших войск на другие направления", — говорится в сообщении.

На Харьковском направлении основные усилия неприятеля сосредотачивались на недопущении продвижения наших войск и освобождения временно занятых российскими оккупантами территорий. В течение суток противник обстреливал позиции наших войск в районах населенных пунктов Питомник и Русские Тишки.

В Славянском направлении враг активных действий не предпринимал. Основные усилия сосредотачивались на пополнении запасов материально-технических средств для наращивания наступательных способностей. Вел обстрелы в районах населенных пунктов вдоль линии столкновения. Осуществлял воздушную разведку с помощью БПЛА "Орлан-10".

На Донецком направлении кафиры применяли минометы, ствольную артиллерию, реактивные системы залпового огня и наносили ракетно-бомбовые авиационные удары с целью разрушения фортификационных сооружений украинских подразделений. Российские кафиры проводили воздушную разведку с применением БПЛА в районах Покровска, Славянска и Павлограда.

В Лиманском направлении враг пытается захватить участок местности на правом берегу реки Северский Донец и закрепиться в районе населенного пункта Александровка. Совершал штурмовые действия в направлении населенного пункта Новоселовка, успеха не имеет.

На Северодонецком направлении противник продолжает штурмовые действия в районе населенного пункта Воеводовка, успеха не имеет.

На Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях враг ведет штурмовые действия с целью улучшения тактического положения своих войск, успеха не имеет.

В городе Мариуполе враг продолжил наносить артиллерийские и авиационные удары, основные усилия сосредотачивал на блокировании наших подразделений в районе завода "Азовсталь".

На Южнобужском направлении враг активных боевых действий не вел, продолжает удерживать занятые позиции. Основные усилия сосредотачивались на огневом поражении подразделений наших войск и наращивании системы радиоэлектронной борьбы.

По имеющейся информации, противник провел наращивание системы противовоздушной обороны в западной части Крымского полуострова.

Напомним, 10 мая в Беларуси заявили, что создание 20-тысячной группировки украинских войск требует реакции. Минск в рамках проверки разворачивает на юге подразделения сил спецопераций.

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