"Беларусь подыгрывает врагу": украинские пограничники рассказали о ситуации на севере страны

Белорусская армия продолжает меры по прикрытию границы, но численный состав военных подразделений существенно не меняется.

Директор Департамента охраны государственной границы Администрации ГНСУ генерал-майор Леонид Баран сообщил, что угрожающих действий на границе с Беларусью не отмечается, но подразделения Сил обороны отрабатывают действия в случае обострения ситуации.

Об этом он говорил в четверг, 29 сентября, на брифинге представителей Сил безопасности и обороны Украины в Military Media Center.

По его словам, белорусская сторона продолжает мероприятия по прикрытию границы, численный состав существенно не меняется, а подразделения меняются на ротационной основе. В очередной раз были повышены меры по их боевой готовности, однако этот процесс продолжается с мая этого года.

“Силы обороны Украины никогда не исключали и не исключают, что вооруженные силы Беларуси могут быть вовлечены в развязанную Россией войну против нашей страны напрямую. Беларусь подыгрывает и способствует врагу. Напомню, что коварное наступление значительной части российских войск произошло с территории этой страны”, — отметил генерал-майор Баран.

Также читайте Беларусь готовится принять эшелоны из России: Жданов очертил дальнейшие действия стран

На севере нашей страны не прекращаются комплексные меры по усилению защищенности украинской государственной границы с Беларусью, наращиванию возможности совместных действий обороны и их готовности к возможной эскалации.

“На границе с Беларусью все составляющие Сил обороны совместно отрабатывают действия в случае обострения ситуации. Военные и правоохранители отрабатывают задачи по инженерному обустройству оборонных позиций, минированию территории, подразделения совместно тренируются проводить зачистку районов от вражеских сил, а также отрабатывают выявление, блокирование и ликвидацию вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп”, — подчеркнул глава Департамента охраны государственной границы .

Напомним, в Беларуси начались военные учения, во время которых решили проверить боевую готовность военной части, обслуживающей аэродром в Мачулищах, куда раньше прибывали российские самолеты.

Странные маневры в Беларуси, встречи Путина и Лукашенко и поиск друзей Россией: главное от Мусиенко

Читайте также: