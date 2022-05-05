Беларусь привела силы в высшие степени боеготовности, а войска РФ оборудуют позиции в Курской области – Генштаб

Беларусь привела силы в высшие степени боеготовности, а войска РФ оборудуют позиции в Курской области – Генштаб

В вооруженных силах Беларуси зафиксировано приведение отдельных подразделений в высшие степени боеготовности для проверки.

В то же время на Волынском и Полесском направлениях российские оккупанты активных действий не предпринимали.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ 5 мая.

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"В вооруженных силах республики Беларусь отмечено приведение отдельных подразделений в высшие степени боеготовности с целью проверки. На Сиверском направлении идет инженерное оборудование позиций в приграничных районах Курской области", – говорится в сообщении.

Напомним, в Генштабе ВСУ также сообщили, что по состоянию на 5 мая российские войска продолжают наступление на Донбассе и провокации в Приднестровье и Беларуси.

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