Беларусь продолжает оказывать поддержку РФ в войне против Украины – Генштаб

Беларусь продолжает оказывать поддержку РФ в войне против Украины.

Об этом сообщает в вечерней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 27 октября.

"На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Республика Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, предоставляя свою территорию, воздушное пространство и инфраструктуру. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов, включая ударные БПЛА", — говорится в сообщении. сообщении.

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По данным Генштаба, кроме военного аэродрома Зябривка, противник пытается опрокинуть свои войска на другие аэродромы Беларуси, а также проводит активные мероприятия на ее полигонах.

Напомним, российская армия снова может начать наступление на Киев с территории Беларуси через Чернобыльскую зону или Черниговскую область. Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов на брифинге. Громов заверил, что Чернобыльская зона сейчас надежно закрыта, другие границы страны тоже хорошо охраняются.

В то же время представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Черняк заявил, что у Беларуси пока нет ударной группировки, которая была бы оснащена должным образом для повторного наступления на Украину, но проводит обучение личного состава, чтобы отвлекать внимание и силы Украины с востока и юга.

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